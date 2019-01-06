«Появился мужчина?»: Бузова в мужской футболке озадачила поклонников

Сегодня, 20:06

Фанаты посчитали, что Ольга Бузова всеми способами намекает, что у неё наладилась личная жизнь.

32-летняя Ольга Бузова возможно уже не является одинокой и в полной мере наслаждается новыми отношениями, после двухлетнего перерыва после своего горького развода с футболистом-изменником Дмитрием Тарасовым. К таким выводам поклонники пришли после того, как артистка озадачила их своим внешним видом, когда в Instagram-историях появилась в мужской футболке на обнаженное тело.

«Появился мужчина?», - сразу же стали спрашивать знаменитость её подписчики в социальной сети. Однако пока Бузова не разглашает подробности личной жизни и не комментирует о себе слухи в Интернете.