«Метит в Кремль»: Андрей Малахов может стать новым президентом России

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Телеведущий давно шагнул в политику, став публичным благотворителем и социальным активистом, осталось лишь попросить народ избрать его в правительство.

В последние годы Малахову тесно на ТВ. Жажда свободы и власти вынудила Андрея покинуть «Первый канал» с родным ток-шоу «Пусть говорят», но и «Прямого эфира» без оков Константина Эрнста скандальному «хайпожору» оказалось мало. Как итог, домашнее насилие, трагические смерти, звездные разборки и прочие скандалы Малахов разбавляет душевными выпусками программы «Привет, Андрей!».

Разрываясь между двумя проектами, телеведущий получил признание коллег и стал одним из самых титулованных профессионалов своего дела, но, как ни странно, остался неудовлетворенным. Демонстративно отказавшись от премии ТЭФИ и расхвалив себя за помощь обществу, Андрей, вероятно, дал понять, что ему теперь нужна любовь народа. Казалось бы, для чего, ведь огромная волна негодования вокруг шоу Малахова - главный секрет их успеха?

Ответ может быть неожиданным: «хайпожор» давно и методично метит в Кремль. За долгие годы на ТВ Андрей прибавил к образу великолепного оратора качества, без которых в политике он превратился бы в обычного пустозвона. Во-первых, Малахов показал, что он не только на словах, но и на деле может приносить помощь людям. В родном городе Апатиты (Мурманская область) телеведущий возвел храм, поставил памятник Пушкину, организовал ряд грандиозных публичных мероприятий и сделал множество прочих благих дел, из-за которых даже ходили слухи о желании Малахова баллотироваться на пост мэра Апатитов. К слову, не исключено, что автором «информационного вброса» был сам Андрей, попросту решивший посмотреть, как народ отреагирует на новость о идущем в политику Малахове.

Во-вторых, телеведущий знает обо всех проблемах страны. Зачастую, состоятельным людям чужды проблемы низшего класса. Они не знают каково это жить на зарплату в 15 тыс. рублей в доме без электричества и воды. Малахов же прекрасно знаком с «рядовыми» россиянами, ведь они очень часто становятся героями его шоу. Следовательно, Андрей знает, как с такими людьми общаться, что им действительно нужно, и, на крайний случай, что и как им обещать. Также телеведущий чувствует себя как рыба в воде среди так называемого высшего класса, поэтому общий язык он найдет с абсолютно любым жителем России. В-третьих, «хайпожор», несмотря на свою ТВ-репутацию, является образцовым семьянином. Родных Андрей старается держать максимально отстраненно от СМИ, а это, как мы знаем, главная фишка каждого отечественного политика.

Возвращаясь к словам, что Малахову тесно на ТВ, то бишь, в шоу-бизнесе, взглянем, как поступали его коллеги, чувствуя эстрадное перенасыщение. Все, без исключения, шли в политику, воспринимая ее, как следующий этап карьеры. Ближе всего к Андрею история Иосифа Кобзона, который также обустраивал города, был нравоучителем и активно погружался в проблемы общества, закончив креслом в Госдуме РФ. Именно на стремлении решить проблемы простых людей Малахов может превзойти Кобзона и стать едва ли не следующим президентом РФ.