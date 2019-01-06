«Дура - Бузова, а стыдно мне»: Нагиева могут тяготить явные подкаты телеведущей

Сегодня, 20:14

В программе, посвященной Дмитрию Нагиеву, начинающая певица возмутила зрителей своим вульгарным поведением. Артист из-за всех сил старался не замечать явные попытки телеведущей «Дома-2» «залезть ему в штаны».

В Сети снова обсуждают отношения Бузовой и Нагиева. Причиной послужил повтор прошлогодней передачи «Сегодня вечером» на «Первом канале», где в числе приглашенных гостей были не только звезды первого эшелона Михаил Боярский, Валерий Меладзе, Елена Ксенофонтова, но и начинающая популярная певица Ольга Бузова. Передача получилась очень интересной, поэтому многие с удовольствием посмотрели ее повторно. Многие зрители узнали о Нагиеве то, во что с трудом можно поверить. Например, этот брутальный и дерзкий мачо прошел трудный путь, чтобы добиться признания своего таланта. Ему приходилось работать за очень невысокие гонорары, которых иногда не хватало даже на еду, но главное – он очень чувствительный. В шоу «Голос» он старался всеми силами поддержать конкурсантов и каждому выбывшему участнику искренне сопереживал и находил утешительные слова. Но идиллическое настроение в студии закончилось – его испортило появление Бузовой, как отмечают зрители. Боярский долго не выдержал и ушел, а вот главному герою пришлось тяжело. Зрители отметили, что Нигиев явно расстроился, когда Галкин сообщил о новой гостье.

Как объяснил сам Нагиев, их с Бузовой ничего кроме приятельских отношений не связывает. Когда-то он поддержал Ольгу во время ее скандального развода с Тарасовым, с тех пор они иногда общаются. Но вот Бузову «простое общение» явно не устраивает. Она мало того, что решила спеть, так еще и оказывала Нпгиеву такие знаки внимания, что нормальный мужчина просто сбежал бы, но шел прямой эфир, поэтому герою деваться было некуда, хотя наверняка хотелось исчезнуть.

Фанаты считают, что Нагиева могут тяготить явные подкаты телеведущей, тем более в публичных местах. «Вы заметили какой взгляд у Дмитрий когда узнал про Бузову. Был очевидно неприятный для него сюрприз)», «Почему дура - Бузова, а стыдно мне???», «Какая все-таки вульгарная эта Бузова. Так она ещё и «петь» начала. И это для Нагиева с ГОЛОСА!», «Бедный Боярский не выдержал», «Обожаю Дмитрия Нагиева! Талантище! Давно ждала такую передачу...P.S. Как вышла Бузова, я ужаснулась. Она ж чуть под стол не залезла, чтобы к нему в штаны залезть», «Видно было, когда объявили, что Бузова здесь, Нагиев был неприятно удивлён) но держится молодцом)», «Опять эта затычка-бузова. Пришла рассказать как показала Нагиеву свою отвратительную промежность, после чего и была брошена Тарасовым», «Самому Нагиеву стыдно за нее», «Дима толерантный мужчина...кажется, горел от стыда из-за знакомства с такой дурой...», - пишут пользователи.

Вероятно, деликатный Нагиев боится причинить Бузовой боль, поэтому не говорит ей прямо о своем нежелании с ней общаться, а намеки понимают не все.