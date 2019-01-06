«Шизофреничка»: Волочкову обвинили в «придуманной красивой жизни»

Сегодня, 20:36

Мужчины-богатого бизнесмена у балерины на самом деле нет, также как и виллы на Мальдивах и толпы поклонников, считают пользователи. Она придумала себе это все сама, так как, по их мнению, имеет психические отклонения из-за чрезмерного употребления алкоголя.

В своем аккаунте в Instagram Анастасия Волочкова продолжает публиковать фото с отдыха, однако, когда она пишет в обращениях под снимками «золотые мои», те самые «золотые», которые читают ее публикации постоянно переубеждают ее в том, что никаких преданных поклонников у нее нет и она потеряла из давным-давно из-за своих провокационных действий, а также, по их словам, постоянного употребления алкоголя.

Репутация среди фанатов для публичных личностей в действительности играет роль, однако, Волочкова, по всей видимости, поняла это слишком поздно. Теперь, когда она рассказывает в социальных сетях о своей прекрасной жизни, никто этому не верит и считают, что она лишь придумала ее для себя и на самом деле у нее нет красавца-мужчины бизнесмена, вилла на Мальдивах – лишь «зачуханное бунгало» или «халупа», как они ее называют, а «золотые» - это лишь выдумки и остатки из прошлого. Называют они ее не иначе, как «шизофреничка» и советуют перестать глубоко заблуждаться.

По их мнению, психическое отклонение непременно присутствует и вызвано оно алкогольной зависимостью, в которой балерина не раз обвинялась. Такое заболевание действительно существует во врачебной практике и называется «алкогольная шизофрения». Провоцирующим фактором для развития нарушения психики при алкогольной шизофрении является резкое прекращение доступа к алкоголю на фоне сильной интоксикации организма алкалоидами. То есть, человек начинает употреблять горячительные напитки, потом начинает злоупотреблять ими, и только после того как больной (независимо от его пола) делает перерыв, психическое расстройство начинает проявляться во всей красе. В народе такое состояние называют «белочкой». Возникает «белочка» обычно на 3 сутки после выхода из запоя, после травмы головы или сильной инфекции у человека, пьющего много лет.

Поклонники уверены, что у Волочковой непременно присутствует такое заболевание и обвинили ее в «придуманной красивой жизни», так как, по их мнению, она уже давно не «звезда», как считает, а лишь тень той балерины, которая когда-то была знаменита.