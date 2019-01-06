«Вместо добродетеля стала психопаткой»: Бывшая Головина прокомментировала «подачки» Самбурской и ее обвинения

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Светлана ответила на гневный пост Самбурская о том, как та пыталась помочь несчастной девушке-гримеру, приютила ее с ребенком и обеспечивала, а та предала ее.

Несколько дней назад стало известно, что жизнь «белокурого» актера Александра Головина полна тайн. Чего только стоит история о его романе с танцовщицей из «Тодеса» Светланой Белогуровой, которая родила артисту дочь, и осталась «у разбитого корыта». Мужчина отказался признавать отцовство и платить алименты. На помощь Светлане пришла актриса Настасья Самбурская, которая, по ее словам, предоставила матери-одиночке жилье и ежемесячное жалование в тридцать тысяч рублей, обещала оплатить няню и курсы, выставив лишь одно условие - Белогурова не должна была распространяться об отце ребенка и всей этой ситуации вообще. Однако Светлана решила не сидеть без дела, и обратилась за помощью к адвокату Екатерине Гордон.

Это вызвало гнев Самбурской, которая обвинила Белогурову в предательстве, отметив, что та развела беспорядок в ее квартире, и попросила помыть унитаз после себя. В результате конфликта Настасья выставила Светлану из квартиры, дав ей месяц на поиск другого жилья. Бывшая Головина не стала молчать, и прокомментировала «подачки» Самбурской и ее обвинения. Она назвала Настасью человеком без сердца, отметив, что ей никто не давал разрешения и права публиковать фото малышки в соцсетях. Более того, Самбурская не только разместила фото ее «крохи», но и сопроводила пост разными «негативными вещами, перевернула все с ног на голову».

Она добавила, что человек с нормальной психикой не стал бы снимать унитаз, пока дома никого нет, а потом распространять слухи о неком беспорядке, ведь в квартире «все стерильно чисто». В результате своих действий Самбурская вместо добродетеля стала психопаткой в глазах не только Светланы, но и, вероятно, пользователей соцсетей, которые явно не одобрили такое поведение артистки.