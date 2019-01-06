«Петушка поставят на счётчик»: Егор Крид мог задолжать денег криминальным авторитетам

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Конфликт с Хабибом Нурмагомедовым, похоже, ничему не научил артиста лейбла Black Star.

В настоящее время в столице ОАЭ Абу-Даби проходит крупнейший зарубежный российский музыкальный фестиваль Russian Music Festival. Мероприятие такого масштаба с участием отечественных звёзд впервые состоялось за пределами России, однако красочный дебют был внезапно омрачён капризом известного певца Егора Крида. Артист Black Star дважды отказался выходить на сцену, предпочтя провести время в компании блогера Алёны Венум. В своё оправдание он заявил, что «не подчиняется жестокому таймингу и пока не в подходящем настроении».

Этой своей выходкой Крид мгновенно настроил против себя не только тысячи фанатов, но и коллег, многие из которых публично осудили Егора. Похоже, конфликт с Хабибом Нурмагомедовым, когда артист заслужил славу «петушка», ничему не научил его. Сотни хейтеров, как и несколько месяцев назад, набросились на Крида в соцсетях. Вместе с тем у Егора появились в этой связи проблемы посерьёзней. Если верить СМИ, из-за своего бойкота артист мог задолжать денег криминальным авторитетам. Если недавно всё закончилось для Крида славой петушка, то уже скоро, вполне возможно, его «поставят на счётчик».

В частности, Сергей Бунин, председатель Совета директоров холдинга «Русская Медиагруппа», которая выступила организатором Russian Music Festival, заявил, что, ущерб от действий Крида оценивается в 4-5 миллионов рублей. Артист своим поведением сорвал сразу два выступления: на гала-концерте и афтепати. Указанные средства компания потребует возместить и, возможно, с процентами. Сам того не понимая, Егор мог ввязаться в конфликт с представителями криминального мира, где, как известно, очень ревностно относятся к любого вида задолженностям.

В частности, популярный Telegram-канал «Футляр от виолончели» сообщил, что Крид теперь должен крупную сумму денег не просто холдингу «Русская Медиагруппа», а фактически владеющему им известному музыкальному продюсеру Владимиру Киселёву. Последний, как говорится в записи сообщества, якобы был финансистом «тамбовско-малышевской» ОПГ и, вполне вероятно, мог иметь связи в криминальном мире.

Руководящие посты в «Русской Медиагруппе» также занимают близкие к Киселёву люди и его родственники. Из информации, содержащейся в открытых источниках, следует, что ранее он, по меньшей мере, трижды разрабатывался или привлекался правоохранителями к уголовной ответственности в начале 90-х, в том числе и как активный член «Тамбовско-Малышевской» ОПГ. Позже дела в отношении Киселёва были прекращены. Если верить представленной в СМИ информации, не исключено, что глава холдинга попытается вернуть у Крида свои деньги в том числе с привлечением связей в криминальном мире.