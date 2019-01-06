«Отдала в руки садиста»: Марат Башаров сбежал из России с дочкой после избиения супруги

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В прекрасном расположении духа телеведущий катается с наследницей по горным склонам, пока его жена залечивает травмы и развлекается с маленьким сыном в Москве.

После появившейся в СМИ информации об избиении Елизаветы Башаровой, виновник разбитого лица и сломанного носа женщины Марат Башаров сбежал из России вместе со старшей дочкой. Телеведущего в компании старшей наследницы заметили на горнолыжном курорте во Франции. Стоит отметить, что даже после избиения супруги, Башаров выглядит на фото вполне счастливым, они с дочкой спокойно улыбаются, и явно наслаждаются отдыхом на курорте. Очевидцы отметили, что Марат и его дочь хорошо катаются на лыжах, и ведут себя так, будто ничего не произошло.

Удивительно, с какой легкость и спокойствием, судя по всему, мать девочки отдала дочь в руки садиста, ведь как стало известно, Елизавета была не первой жертвой Марата Башарова, которой он «подкорректировал» лицо. Предыдущая супруга телеведущего Елизавета Круцко также порой «ударялась» о кулаки и ноги знаменитого мужа, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на такую репутацию и очевидные наклонности, маленькая Амели сейчас находится рядом со своим отцом. Не исключено, что после очередной дозы спиртного у Башарова могут «зачесаться кулаки», и тогда девочку будет некому защитить, однако родственников это, судя по всему, не особо волнует.

Напомним, накануне Нового года Елизавета Башарова обратилась в больницу после избиения супругом. По словам брата Елизаветы Федора, это не первый подобный инцидент. Семья не хотела выносить сор из избы, но последний случай переполнил чашу терпения, тем не менее, пока женщина не спешит подавать заявление в полицию, а спокойно развлекается в компании маленького сына, не боясь за свою жизнь и здоровье.