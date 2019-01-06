Филипп Киркоров умирает?: Поп-король может бороться со смертельной болезнью

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Нездоровая бледность, лишний вес и томный взгляд могут свидетельствовать о наличии у певца недуга, успевшего изрядно помучить Иосифа Кобзона, Аллу Пугачеву и прочих суперстар России.

Сложно найти человека, который переживал бы за свое здоровье больше, чем Филипп Киркоров. У поп-короля отечественной эстрады от рака умерла мать, поэтому каждые полгода эпатажный артист наведывается к врачам, проверяя на стойкость не самую лучшую наследственность. Однако не только опасения за жизнь могут вынуждать Филиппа Бедросовича регулярно ложиться на обследования. Вероятно, Киркоров уже серьезно болен, а его неважный внешний вид может лишь свидетельствовать об этом.

Приблизительно в одно и то же время, около 10 лет назад, у поп-короля пропала с лица знаменитая болгарская смуглость и начались проблемы с лишним весом. Параллельно эпатажный артист обзавелся личным врачом, без которого не обходится ни одно его путешествие. На фоне заметных проблем со здоровьем Киркоров принял решение полностью отказаться от алкоголя и едва ли не впервые в жизни познакомиться со спортом и диетой.

Аналогичным путем идут люди с сахарным диабетом. Именно при заболеваниях поджелудочной железы у пациентов происходит набор избыточных килограммов, их кожа обретает нездоровый бледный оттенок, а визиты к врачам становятся обыденностью. Диабетикам строго-настрого запрещено употреблять спиртное, на смену которому должен прийти ЗОЖ.

Отметим, незадолго до болезненной «трансформации» Филипп Киркоров пережил огромное количество стресса. Сначала поп-король пытался не загреметь на пожизненный срок в американскую тюрьму за причастность к смерти человека, позднее певца могли посадить уже в России за избиение режиссера Марины Яблоковой. Известно, после пережитого Филипп Бедросович лечился в «психушке» от приступов ярости, после которых он ничего не помнил. Подобный стресс может оставить серьезнейший отпечаток на здоровье человека, способный привести как к диабету на нервной почве, так и к более серьезным недугам.

Как итог, Киркоров действительно может бороться со смертельным недугом, ранее поразившим его бывшую супругу Аллу Пугачеву, Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, актера Армена Джигарханяна, Михаила Боярского и многих других селебрити. С чем может быть недавнее и довольно заметное ухудшение состояния Филиппа? Вероятно, с осложнением диабета.