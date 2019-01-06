«От второго отговаривает»: Айза пожаловалась на «сыновей-троглодитов» родившей Тодоренко

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Айза, мечтавшая о большой семье, теперь назвала своих сыновей «ненасытными обезьянами», что, по мнению пользователей, не совсем приемлемо. Причем на днях стало известно, что Анохина больше не планирует третьего ребенка, но причин этому так и не назвала.

В своем аккаунте в Instagram Регина Тодоренко опубликовала запись о том, как проходят их семейные каникулы в Владом Топаловым и новорожденным ребенком.

«Сегодня вообще не спали, а по нам и не скажешь. План на каникулы почти выполнен: Сериал «Анатомия Страсти»; «Тайная опора» Л.Петрановская; «Чего хочет ваш малыш» Трейси Хогг; «Самая важная книга для Родителей» Ю.Гиппенрейтер. Семья ведёт работу над собой», - написала телеведущая.

Эта публикация достаточно жизнерадостная и многие поклонники поддержали молодую семью, которая сейчас отдыхает вместе с малышом перед наступлением новых забот. Однако, певица Айза весьма противоречиво прокомментировала данную запись. «Каникулы???))) у меня вместо детей две ненасытные обезьяны», - пожаловалась артистка.

Подобный комментарий насторожил фанатов, ведь сама Айза не раз говорила о том, что хочет большую семью и третьего ребенка. Впрочем, не днях она заявила, что больше не планирует рожать дочь. Причины этому остались неназванными. Некоторые пользователи предположили, что это произошло из-за проблем со здоровьем, которые начались у нее в декабре, тогда певица попала в больницу с беспричинной рвотой и оказалось, что из-за постоянных стрессов у нее снизился уровень прогестерона в организме, что негативно сказывается на ее репродуктивной функции. Другие решили, что это произошло из-за страха потолстеть, а теперь появилась новая версия, что Айза пожаловалась на «сыновей-троглодитов» родившей Тодоренко из-за того, что ей очень тяжело с ними справляться, ведь трое мужчин в доме для нее может быть большой нагрузкой, чем она собственно и поделилась с телеведущей.

Таким образом, фанаты решили, что Айза отговаривает Регину пока от второго ребенка, так как ей самой очень тяжело с двумя детьми.