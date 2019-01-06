«Мечта отца как приговор»: Нагиев может уйти из актерской профессии из-за признания

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Самое страшное - это осуществить свою главную мечту, особенно, если это несбывшееся заветное желание твоих родителей. После этого у человека больше ничего не остается, стремиться больше не к чему.

Исполнить мечту и потерять смысл жизни – это парадокс, с которым столкнулся каждый человек, сумевший достичь желаемого. Когда все силы направлены на одну, но самую важную цель, человек полон сил и решимости, он принимает любые вызовы и преодолевает препятствия, и, если он не свернет с намеченного пути, то рано или поздно достигнет цели, но после этого может полностью утратить интерес ко всему. Именно так, в теории, может произойти с известным актером Дмитрием Нагиевым.

Дмитрий Нагиев всегда мечтал стать актером, также как и его отец, который некоторое время играл в красноармейском театре в Ашхабаде. Но когда семья переехала в Москву, театр ему пришлось оставить и пойти работать на завод, чтобы содержать семью. Как и большинство советских мальчишек, Дмитрий ходил в школу, занимался спортом, окончил институт и отслужил в армии, из которой вернулся домой со сломанными ребрами и носом.

После службы в армии Дмитрий решил воплотить мечту отца в жизнь и стать актером. Ему удалось с первого раза поступить в театральный ВУЗ, но учиться ему было очень сложно. Несколько раз его даже собирались выгнать, но в итоге, за работу в «Чайке», он стал лучшим выпускником. Затем последовала работа в Германии. К большому огорчению артиста, несмотря на большую популярность за границей на родине его никто не знал и, вернувшись в Россию, ему пришлось заново строить карьеру.

Продолжение... «Дура - Бузова, а стыдно мне»: Нагиева могут тяготить явные подкаты телеведущей В программе, посвященной Дмитрию Нагиеву, начинающая певица возмутила зрителей своим вульгарным поведением. Артист из-за всех сил старался не замечать явные попытки телеведущей «Дома-2» «залезть ему... Первый успех пришел после проекта на радио «Полный Модерн», продолжением которого стало юмористическое телешоу «Осторожно, Модерн!», который вели Дмитрий Нагиев и Сергей Рост. Дуэт оказался очень успешным. После «Модерна» Нагиева пригласили в качестве ведущего в «Окна», «Большие гонки» и многие другие проекты на ведущие каналы российского телевидения.

Бесспорно, Дмитрий Нагиев выдающийся артист, ведущий и шоумен, но он может уйти из актерской профессии, потому что стать знаменитым артистом была не только его мечта, но и несбывшаяся мечта его отца. Эта мечта Владимира Нагиева могла быть как приговор для преданного и любящего сына, который он сам же и исполнил. Теперь, после всеобщего признания, профессия актера может перестать привлекать Нагиева. Она может показаться ему неинтересной и ненужной. Когда цель достигнута, нужна новая, иначе самый талантливый человек может себя потерять.