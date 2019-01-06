«Очередная безголосая запела»: Из-за развалившейся карьеры Собчак может податься на эстраду

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Скандальная популярность, яркая внешностью, слава неудачницы и отсутствие голоса – Ксения имеет все шансы стать «идеальной» певицей, и покорить шоу-бизнес своим музыкальным талантом.

Некогда амбициозная блондинка Ксения Собчак строила большие планы на будущее. Тот факт, что она начала свою карьеру на «Доме-2» подтверждает: девушка готова на все ради славы, денег и популярности, и будет идти до конца. Так и получилось, что амбициозная блондинка уже оставила след практически во всех сферах деятельности. За 8 лет работы на знаменитой телестройке она приобрела огромную популярность и многотысячную армию поклонников. Выжав максимум из реалити-шоу, она попрощалась с ним, и пошла дальше, передав свое место ведущей Ольге Бузовой.

После Ксения засветилась на большом экране: вела программы «Топ-модель по-русски», «Кто не хочет стать миллионером», «Блондинка в Шоколаде», «Свобода мысли» и многие другие, участвовала в передаче «Девчата», но со скандалом ушла из-за того, что «русские бабы не могут над собой посмеяться». Ее появление у всех стало ассоциироваться со скандалом, в которые она всегда ввязывала, и получила славу «грозы» отечественного шоу-бизнеса. Но и этого оказалось мало: она решила извлечь выгоду из своего «острого язычка», и стала главным редактором во французском модном журнале «L`Officiel». Удивительно, но эта дама, удостоенная славы одной из самых интересных «хабалок», выпустила целых 5 книг. Более того, она снялась в нескольких фильмах, и не имея актерского образования удосужилась «оттяпать» одни из основных и интересных ролей.

Творческая деятельность известной телеведущей порой становится менее интересна обществу, нежели ее талант попадать в различные громкие скандалы, и зная это она всегда старалась не терять популярность. Казалось бы, она уже добилась небывалых успехов для женщины в российском шоу-бизнесе, однако ее импульсивная натура, вероятно, жаждала перемен и чего-то «новенького» - Собчак подалась в политику. Это, судя по всему, стало ее роковой ошибкой, ведь потерпев фиаско на выборах президента, потеряв своих малочисленных сторонников и некое влияние, вскоре она лишилась кресла главного редактора, и больше не привлекает как актриса или ведущая, а популярность и интерес к ее персоне далеко не те.

Однако даже несмотря на тотальные неудачи, Ксения, судя по всему, не намерена отчаиваться, и строит новые планы на будущую деятельность. Не исключено, что после развалившейся карьеры Собчак может податься на эстраду, и попытается стать новым музыкальным дарованием. Судя по всему, она уже серьезно готовится к новой авантюре, и даже усердно репетирует по ночам - очередная безголосая запела. Соответствующий ролик, на котором телезвезда поет колыбельную своему супругу на ночь, появилось в его Stories.

Блондинка уже обзавелась собственной «армией» слушателей, которая, к слову, пока включает только одного человека - Максима Виторгана, однако ее усердие точно покорит неравнодушные сердца общественности. За свои 37 лет Собчак, наверное, только певицей еще не была, и, вероятно, намерена исправить это упущение. К слову, после такого фатального провала на телевидении и в политике ей явно будет о чем петь, а предыдущие заслуги и репутация позволят быстро прорваться к вершинам славы, правда не исключено, что она вновь решит «подниматься» на скандальных выходках, провокациях и склоках.