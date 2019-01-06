«Максим нужен для красивых детей»: Пугачёва призналась Лазареву, что могла использовать Галкина

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Алла Борисовна пожелала молодому певцу найти человека «для души», заметив, что чтобы родить детей можно раз-два «постараться» с отдельным партнёром.

У многих поклонников Аллы Пугачёвой и Максима Галкина по сей день, спустя семь лет после заключения ими брака, до сих пор возникают вопросы относительно искренности их чувств. Не прекращаются слухи о том, что шоумен мог жениться на Примадонне лишь для собственной раскрутки, а сама Пугачёва использовала Галкина, дабы обеспечить безбедную старость. Вместе с тем, часть фанатов задаются вопросом, могла ли Алла Борисовна выйти замуж за Максима ради рождения детей.

Мало кто может сказать, что маленькие Лиза и Гарри Галкины не являются красивыми детьми. Практически под каждым постом, посвящённым звёздным детям в сети можно найти львиную долю хвалебных комментариев не только от обожателей Пугачёвой, но и от далёких от этой семьи людей. На этом фоне можно вспомнить знаменитую беседу Примадонны с молодым Сергеем Лазаревым несколько лет назад. Алла Борисовна принимала экс-солиста «Smash!!» на своём радио «Алла» 98,8 FM.

В числе прочего Пугачёва призналась Лазареву, что могла использовать Галкина. Примадонна посоветовала артистку найти в жизни человека «для души». «Ну, а для рождения ребёнка можно постараться один раз, даже два-три», - заявила тогда опытная певица. Учитывая это, можно предположить, что Максим действительно был нужен Пугачёвой для появления на свет красивых детей. В то же время не исключено, что со временем Галкин мог стать для Аллы Борисовны тем самым родным человеком, о котором она говорила Лазареву сначала.