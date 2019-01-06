«Бедная Ксюша»: Собчак донашивает старую одежду в целях экономии – фанаты

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Платье, в котором Ксения находится на отдыхе, коллекции 2014 года, считают подписчики, хотя она сразу же попыталась это опровергнуть. При этом были замечены некоторые детали, которые давали понять, что фото «старое», потому мнения пользователей на этот счет разделились.

В своем аккаунте в Instagram Ксения Собчак опубликовала фотографию с отдыха, на которой позирует в длинном легком белом платье. Многие фанаты в комментариях положительно отозвались о таком стиле Ксении, кто-то намекнул на то, что она пытается спародировать Анастасию Волочкову, которая сейчас также находится в отпуске на островах, а некоторые приметили, что платье на фото на самом деле коллекции 2014 года. По их мнению, Собчак донашивает старую одежду в целях экономии, так как возможный будущий развод может изрядно сократить ее финансовые возможности, а потому тратиться на новую одежду, которую по сути редко можно надеть, не стоит.

Продолжение... «Очередная безголосая запела»: Из-за развалившейся карьеры Собчак может податься на эстраду Скандальная популярность, яркая внешностью, слава неудачницы и отсутствие голоса – Ксения имеет все шансы стать «идеальной» певицей, и покорить шоу-бизнес своим музыкальным талантом. Впрочем, это было не единственное мнение. Некоторые пользователи решили, что фотография попросту «старая», ведь стрижка на ней у Собчак совсем другая, нежели сейчас и волосы значительно длиннее, хотя недавно она похвасталась тем, что поменяла прическу и сделала ее короче предыдущей. Как бы то ни было, фанаты сошлись в одном – «бедная Ксюша» решила сэкономить на одежде и разнообразии и опубликовала либо само старое фото, либо новое, но в прежнем платье.

Однако, преданные поклонники встали на защиту Собчак и заявили, что она не обязана каждый день ходить в новой одежде и вполне может себе позволить «как простые смертные» надеть одно и то же, ведь деньги все-таки не бесконечны и тратить их попусту на наряды не имеет смысла.

Таким образом, поклонники разделились во мнении и предположили, что у Собчак сейчас есть проблемы финансового характера, которые она не желает никому афишировать и потому в социальных сетях старается публиковать фото как обычно.