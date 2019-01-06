43-летняя Тина Канделаки хочет поступить в Гарвард и родить детей

Сегодня, 16:35

Телеведущая поделилась планами на 2019 год.

Планы у телезвезды наполеоновские, но именно в них нашли вдохновение её поклонники. Телеведущая признала, что некоторые пункты могут показаться слишком дерзкими, но она настроена выполнить их все. Чтобы не забыть ни один из пунктов, телеведущая записала видеообращение к фанатам. В ролике продюсер «Матч-ТВ» заявила, что очень хочет поступить на специальную спортивную программу по маркетингу в Гарварде, отказавшись от услуг отечественных ВУЗов. Получив заокеанский диплом, 43-летняя телеведущая не побоится родить ещё раз. Сейчас Тина Канделаки – мама сына и дочери, но, судя по уточнению женщины, на одних родах в немолодом возрасте она останавливаться не собирается.

Телеведущая-феминистка также пожелала женщинам больше интересоваться спортом и смотреть «Матч-ТВ», себе она загадала успех двух фильмов, в которых выступит продюсером. Напомним, что в 2019 году под руководством Тины Канделаки выйдут картина «Не скажу, не просите» и комедия с участием Стаса Михайлова.