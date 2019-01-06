«Обчистит как Джигарханяна»: Фанаты предостерегли Петросяна от его новой «Снегурочки» Зверевой

Сегодня, 16:06

Молодым девицам от Евгения Петросяна нужны лишь его деньги и влияние, считают поклонники.

Летом прошлого года известная пара юмористов Евгений Петросян и Елена Степаненко взбудоражили общественность известием о своём разводе. Процесс выдался громкий, поскольку супруга мэтра отказалась полюбовно решать материальный вопрос и заявила права едва ли не на всё совместно нажитое имущество. Если верить слухам, бескомпромиссность Степаненко была спровоцирована причиной развода, а именно изменой Петросяна с молодой любовницей. Роль последней часто отводится 29-летней ассистентке Евгения Вагановича Татьяне Брухуновой.

Тем временем сам артист продолжает в своём Instagram интриговать поклонников намёками на перемены в личной жизни. Причём Петросян даёт понять, что может рассчитывать на взаимность чувств не только от Брухуновой, но и от других завидных молодых красоток. В числе прочего юморист показался на «Голубом огоньке» в сопровождении Ольги Бузовой, а накануне похвастал компанией знойной «Снегурочки» Карины Зверевой. «Снегурочки так и льнут...» - так подписал совместное фото с экс-супругой Геннадия Ветрова Петросян.

Между тем многим фанатам Евгения Вагановича его холостяцкое хвастовство пришлось не по душе. Подписчики предостерегли Петросяна от новой «Снегурочки» Зверевой. В сети считают, что молодые девушки «липнут» к Петросяну только из-за его денег и влияния. При этом фанаты артиста уверены, что сам он этого не понимает и наивно полагает, что любовницы видят в нём его положительные качества. «Берегите себя и не тратьте свое здоровье на хитрых лисиц типа всяких девиц», «Не тратьте здоровье и время на хитрых лисичек! Вы умный и достойный артист! Льнут молодежь только к вашим лимонам,поверьте!», «Сейчас снегурочек не личность интересует они и к пню прилипнут ради бабос», «Дорогой наш Петросян пожалуйста не повторяйте ошибку Джигарханяна», «Обчистит и выплюнет как Джигарханяна», - пишут в сети. К чести Евгения Вагановича он на упрёки и предостережения реагирует сдержанно и просит надоедливых фанатов избавить его от ненужных советов.