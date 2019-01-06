«Хмельной Тагил»: В Сети заподозрили пьянство звезды КВН Галустяна

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В очках и одежде в бассейне – просто еще не отошел от новогодних праздников.

Праздники для звезд активно продолжаются не только в России, но и на лазурных берегах Мальдив, Бали и других курортах. Примечательно, что звезды КВН по-своему подошли к вопросу отдыха. Например, Гарик Харламов отправился с семьей отдыхать и заодно отпраздновать 5-летие дочери. А вот Екатерина Варнава отправилась в Дубай. Александр Ревва продолжает быть в Абу-Даби на российском фестивале музыки. А вот Михаил Галустян также отправился покорять теплые страны. Но в Сети заподозрили пьянство звезды КВН.

«Хмельной Тагил», «Миша ныряй», «Миша ты сандалии забыл надеть!)», «Клоун и в бассейне клоун!», «До он пьяный», «Еще не отошел от НГ праздников», - написали подписчики Галустяна.

Точно говорить, что звезда КВН пьян, не стоит только из-за того, что он одетый зашел в бассейн и надел черные очки, чтобы не засветить мешки под глазами. Вероятно, артист на самом деле отдыхает и приходит в состояние релакса. Истинные поклонники таланта Михаила Галустяна сразу же заметили, что артист просто «прикалывается» и специально провоцирует обсуждение своего состояния, хотя всем известно, что артист не злоупотребляет спиртными напитками. Таким образом, безобидное желание поделиться новостью с курорта стало для юзеров причиной обсуждения его «пьянства».