«Какой срок уже?»: Юлия Барановская оголила «беременный» живот – фанаты

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Пользователи Сети подозревают, что популярная телеведущая на самом деле в положении.

Недавно мать троих детей Юлия Барановская рассказала поклонникам в Instagram, что вместе с детьми из холодной Москвы прилетела в теплую столицу Пуэрто-Рико город Сан-Хуан. Знаменитость опубликовала снимок с младшим сыном, чем вызвала восторг у поклонников, которые заметили оголенный живот Юлии. Теперь интернет-пользователи с уверенностью стали говорить о беременности Барановской, которая уже не может прятать увеличенный животик.

«Какой срок уже?», - заявили фанаты телеведущей в соцсети Instagram. Стоит отметить, что отцом предполагаемого малыша Барановской может быть шоумен и пародист Максим Галкин.