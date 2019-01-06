«Няня заплатит за все»: Ведунья предсказала Заворотнюк банкротство и побег из России

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Актрису ждет «забвение» на российском телевидении - ее перестанут приглашать на съемки, в ток-шоу и кино.

Сочельник считается идеальным периодом для гаданий, ведь именно в дни перед Рождеством можно получить максимальное количество достоверной информации. Возможно, именно поэтому ведунья Саона решила узнать, что же ждет одну из самых закрытых и загадочный актрис российского шоу-бизнеса Анастасию Заворотнюк. По прогнозам колдуньи, 2019 год станет для Анастасии периодом серьезных перемен и разочарований - «няня заплатит за все».

Несмотря на внешний образ, актриса очень состоятельная, у нее есть недвижимость, в том числе и за рубежом, и она никогда не будет нуждаться финансово, уверена Саона. Однако за долгие годы жизни у нее накопились серьезные проблемы в России, из-за чего знаменитость ждет банкротство и, возможно, побег из страны. Ведунья предсказала, что Заворотнюк придется расплатиться за обиду любимого человека серьезными проблемами, о ней забудут, перестанут приглашать в ток-шоу и кинопроекты.

Впрочем, бедность за рубежом российской актрисе не грозит. Будут в ее жизни и приятными моменты, заключила ведунья, отметив, что Анастасии пора готовиться быть бабушкой.