«Поведение отвергнутой женщины»: Наргиз обвинила Сергея Лаврова в желании отомстить

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Певица уверена, что бывший концертный директор распускает о ней слухи из-за обиды. На самом деле он не справлялся со своими обязанностями, поэтому от его услуг отказались.

Между популярной певицей, участницей шоу «Голос» Наргиз Закировой и Сергеем Лавровым произошел конфликт. Лавров начал рассказывать об алкоголизме, неспособности Наргиз работать на концертах и капризах исполнительницы. Все эти заявления руководитель Наргиз начал делать после своего ухода.

Подобные заявления возмутили артистку. Она утверждает, что коллектив работает уже много лет и за это время стал прекрасной командой профессионалов, понимающих друг друга без слов.

Закирова настаивает, что все рассказы Сергея Лаврова о ее алкоголизме и сорванных концертах не более чем его выдумка. Если выступления и были отменены или отложены, то по вине организаторов.

Наргиз Закирова не отрицает, что у нее действительно был опыт работы с Лавровым, потому что он просил о возможности с ней сотрудничать. Его настойчивость заставила артистку согласиться, но после нескольких неудачных попыток (концерты едва не были сорваны и звезде пришлось лично просить прощения у зрителей за опоздание не по своей вине), она отказалась от услуг Лаврова.

В свете слухов, распространяемых Лавровым, Наргиз обвинила Сергея Лаврова в желании отомстить ей за отказ от сотрудничества по причине профнепригодности.

После этого случая певица уволила Лаврова за полную профнепригодность. И теперь, по мнению певицы, он распускает о ней сплетни, как обиженная женщина. Она считает, что Лавров демонстрирует поведение отвергнутой женщины, которая, как известно, может быть очень коварной, когда ее бросили.

Поклонники артистки пока не спешат делать выводы о том, какая доля правды содержится в заявлениях обоих участников скандальной истории. Юзеры все еще помнят, как Наргиз, вслед за Пореченковым, заявила, что на «Битве экстрасенсов» обманывают зрителей. Но когда она сама была гостьей телешоу, то утверждала противоположное – она была поражена способностями экстрасенсов и верила в их необычный дар.