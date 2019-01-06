«Кон Чен Ый»: Влада Топалова заподозрили в измене Регине Тодоренко

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Исполнитель стал чаще заглядываться на стройных девушек после рождения сына.

5 декабря Регина Тодоренко подарила мужу сына, после чего в Сети стали распространяться слухи о том, что Влад Топалов не был готов к семейной жизни и мечтает сбежать из супружеского ложе. Тому подтверждением представляли заметно осунувшийся внешний вид исполнителя, седину, усталость и еле заметную пренебрежительность семьёй. Некоторые фанаты даже находили в постах звёзд в соцсетях намёки на их разладившиеся отношения.

Продолжение... «Как сохранить любовь?»: Тодоренко ищет помощи на стороне, чтобы удержать Топалова Телеведущая расстроила поклонников своим неожиданным вопросом. Но главные доказательства предоставляет сам Влад Топалов. Спустя месяц после рождения долгожданного первенца мужчину заподозрили в измене жене – как виртуальной, так и фактической. Так, артист недавно «засветился», оставив комментарий под фотографией «фитоняшки» Анастасии Тукмачевой. Два слова - «Ничего себе» - вызвали бурную ответную реакцию от фанатов. Многие стали писать о том, что Владу Топалову следовало бы столько же внимания уделять своей жене, которой после родов требуется поддержка, а не дамам в соцсетях: «Если бы ты жил в Корее, тебя звали бы Кон Чен Ый», - пишет одна из подписчиц Анастасии.

Вероятно, Топалов и Тукмачева знакомы и лично. Девушка подписана на страницу Регины Тодоренко, но подписок на аккаунт певца (или взаимной подписки от него) на данный момент нет. Такое совпадение кажется слишком странным, чтобы в него поверить. Поэтому некоторые пользователи выдвигают теорию о том, что Влад Топалов следит за страницей Анастасии в тайне от жены, и неизвестно, сколько таких красоток уже привлекли внимание артиста.