Иосиф Пригожин рассказал, чем покорила его Валерия много лет назад

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Муж и продюсер Валерии, Иосиф Пригожин, рассказал читателям Инстаграм, как много лет назад влюбился в свою будущую супругу и чем она его очаровала. Оказалось, что всё дело во взгляде, именно в него влюбился будущий продюсер певицы.

В одном из интервью Пригожин сообщил, что Валерия самый главный человек и смысл в его жизни. А совсем недавно на своей странице в Инстаграм супруг Валерии рассказал подписчикам, что ценит в женщинах и чем покорила его Валерия много лет назад. Оказалось что ноги, грудь, рост, попа и вес не так важны. Самое важное - глаза. За это 16 лет назад он и полюбил Валерию и добавил «я до сих пор хожу околдованный ею».

Подписчики блога согласились с высказываниями Иосифа Пригожина и добавили от себя, что певица гармонична во всём, у неё прекрасный голос который не изменился за много лет, внешность и она без пафоса общается со своими слушателями, она хороший душевный человек, она занимается спотром и ведёт здоровый образ жизни. Пригожин и Валерия женаты больше 15 лет, и это одна из пар российского шоу-бизнеса, на которую приятно смотреть и хочется равняться.