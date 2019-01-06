«Сердце не выдержит»: Бузова может «сидеть» на энергетиках не один год

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Баночку с «зарядкой» заметно в «сториз» Ольги, которая вскоре может пострадать от добавок и побочных эффектов приема таких напитков.

Ольга Бузова удивляет поклонников своей необычной работоспособностью. Певица, телеведущая «Дом-2» и артистка успевает делать все и даже публиковать новости из своей приватной жизни в Instagram. Ольга выпускает новые песни и клипы быстрее, чем можно подумать об этом. Бузова параллельно еще успевает вести бизнес в ресторане, пекарне и даже встречаться с фанатами. Не стоит забывать, как много Оля снимается для разных проектов, в частности «Замуж за Бузову», «Бородина против Бузовой» и «Дом-2». Необычная сила воли или желание заработать больше не кажутся мотивом для достижения цели стать одной из популярных исполнительниц. Многим даже кажется, что Оля смогла задвинуть даже саму Примадонну. Однако все станет на свои места уже скоро с юбилейным концертом Аллы Борисовны, посвященным ее юбилею – 70-летию.

Благодаря особому ритму жизни и нужде Бузова может «сидеть» на энергетиках не один год. Ольга чрезмерно работает и не жалеет сил, чтобы оставаться красивой, популярной и востребованной. Глядя на «сториз» звезды, складывается впечатление, что Ольга не только 24/7 работает, но и не спит вообще. Постоянно при этом телеведущая улыбается в камеру и радует поклонников очаровательными роликами со своим участием. Ольга рассекретила свое отношение к энергетическим напиткам. В ее «сториз» попал кадр с черной неприметной жестяной банкой, в которой, по всей видимости, может быть энергетик.

Последствия приема этих напитков плачевны и уже доказаны экспертами. Сердце не выдержит постоянной атаки спецкомпонентов напитка и может остановится в любую минуту. Депрессия и повышенная раздражительность могут стать для Оли нормой, если звезда не откажется принимать «энергетики». Жуткая усталость и хроническая бессонница полностью могут истощать организм и приведут к учащенному сердцебиению (тахикардии), нарушениям ритмичности биения сердца (аритмии) и многим другим сердечно-сосудистым болезням. Более того повышенное артериальное давление (гипертония) и неконтролируемые нервные срывы приведут человека в тупик. Может быть Ольга уже ощущает последствия приема таких напитков, но никому не говорит об этом.

Очень часто у нее на ровном месте в привычной обстановке «горят глаза», а в следующую минуту она уже хохочет без остановки, после ее разговор переходит в монотонный рассказ и завершается «маской доброжелательности». Возможно, это догадки, и пусть так будет, однако если это не так, стоит уже задуматься о смене карьеры Бузовой, чтобы не стать жертвой популярности и заложницей славы.