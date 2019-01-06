«Муж Пугачёвой стоит дороже»: Галкин по примеру Киркорова мог жениться на Примадонне ради высоких гонораров

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Пугачёва могла развестись с Киркоровым из-за огромных долгов артиста, заявлял ранее прессе источник в окружении Аллы Борисовны.

Вот уже семь лет Алла Пугачёва и Максим Галкин состоят в официальном браке. Отношения же артисты, если верить им самим, поддерживают намного дольше. При этом многие, в том числе и поклонники звёздной пары, сомневаются в искренности чувств Галкина к Пугачёвой. Есть мнение, что этот брак был фиктивным, как, впрочем, и в случае с Киркоровым. Последнего Примадонна якобы взяла в мужья для раскрутки как артиста, чтобы пропиарить на собственном имени. Об этом ранее «Комсомольской правде» рассказывал источник в окружении певицы, также занимающийся продюсированием.

В числе прочего также отмечалось, что брак с Киркоровым нужен был для накрутки его «ценника», а развелись Филипп Бедросович с Аллой Борисовой якобы по инициативе последней из-за огромных долгов поп-короля. Артист изрядно потратился на мюзикл «Чикаго», который полностью провалился. Что же до гонораров, то источник утверждал, что Киркоров после развода с Пугачёвой стал зарабатывать, по меньшей мере, в три раза меньше – не 30 тысяч, а всего 10 тысяч долларов.

Учитывая это, можно предположить, что та же история произошла и с Максимом Галкиным. Алла Борисовна могла взять «под крыло» молодого артиста, чтобы своим именем раскрутить на эстраде и дать путёвку на большую сцену. Ведь сегодня Галкина узнают в первую очередь, как супруга Пугачёвой. В этой связи не исключено, что Галкин по примеру Киркорова мог жениться на Примадонне ради высоких гонораров. Очевидно, что муж Пугачёвой стоит дороже, нежели простой юморист, каким бы талантливым и харизматичным он не был. Вполне возможно, что Алла Борисовна, женив на себе Галкина, добилась получения дополнительного источника дохода. За статус мужа Пугачёвой артист мог бы отдавать певице процент со своих гонораров.