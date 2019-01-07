«Грех грехом погоняет»: Кожевникову заподозрили в похотливой связи с крестным отцом

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Двусмысленные фотографии Марии в объятиях мужчины с «похотливым взглядом», которые «не позволительны даже родному отцу», озадачили поклонников.

Минувший год для успешный актрисы и депутата Марии Кожевниковой выдался на редкость удачным: она не только стала мамой в третий раз, но и смогла воссоединиться с близким человеком. В своем Instagram теледива поделилась с подписчиками радостной новостью: главной ее находкой в 2018 году стал крестный отец. По словам актрисы, они не виделись более 30 лет, и она даже не мечтала его разыскать. Однако «неожиданное и молниеносное» чудо произошло:

«Теперь мы каждый день на связи и я получаю заботу за все 30 лет сразу, Леша, люблю тебя».

Свою запись она сопроводила фотографиями с духовным папой, которые обеспокоили поклонников знаменитости - Кожевникову заподозрили в похотливой связи с крестным отцом. И тому есть основания – уж слишком яро и крепко обхватил мужчина Марию, спокойно уложив руку на грудь дочери - такое не позволительно даже родному отцу, не говоря уже о человеке, которого женщина видит впервые за 30 лет, отметили поклонники теледивы. А на втором фото он и вовсе прильнул своими губами к ее щеке, а сама Кожевникова в это время сияет от счастья.

Подписчики актрисы отметили, что ни о каких «отцовских и даже крестных» объятиях речи не идет, и если не знать о супруге Марии, то смело можно предположить, что между ними настоящая страсть и нежные чувства, ведь мужчина явно «лапает» молодую знакомую: «Грех грехом погоняет». Очевидно, что общение с Алексеем Федоровичем очень приятно Кожевниковой, и она рада получать поддержку и заботу от папы, которой, возможно, была лишена в детстве из-за постоянной занятости биологического отца, известного советского хоккеиста Александра Кожевникова, ведь он в силу профессии, вероятно, постоянно пропадал на тренировках, соревнованиях и в командировках.

Мария Кожевникова тщательно скрывает свою личную жизнь с супругом Евгением Васильевым, с которым они вместе уже более 7 лет. Не исключено, что в отношениях супругов не все гладко, однако они стараются не выносить сор из избы, из-за чего поклонники не знают, какие взаимоотношения царят в знаменитом семействе. Не исключено, что сейчас супруги переживают «кризис семи лет брака», и именно из-за семейных раздоров молодой маме неожиданно стало плохо за несколько минут до наступления Нового года. Вполне вероятно, что еще не отошедшая от послеродового стресса актриса могла найти утешение в объятиях более сильного и опытного мужчины, который явно питает к ней не родственные чувства, и с радостью мог ответить взаимностью.