«Пережуёт и выплюнет»: Петросян может избавиться от Брухуновой, как сделал с бывшей любовницей

Сегодня, 13:05

Десять лет назад Евгения Вагановича уже подозревали в связи с любовницей-ассистенткой Татьяной, но не Брухуновой, а Подольской.

В августе прошлого года Евгений Петросян и Елена Степаненко шокировали общественность заявлением о предстоящем разводе. Более того, мирно разойтись супругам, которые прожили в браке больше 25 лет, не удалось, и они принялись отчаянно бороться за совместно нажитое имущество. Тогда то и появились слухи, что причиной расставания Петросяна со Степаненко стала любовница Евгения Вагановича. Причём на эту роль сразу «назначили» помощницу мэтра 29-летнюю Татьяну Брухунову. Девушка, как утверждают в окружении Петросяна, ни на минуту не отходит от него и часто уединяется с артистом в гримёрке.

На этом фоне фанаты начали беспокоиться, что Евгений Ваганович может повторить судьбу Армена Джигарханяна, который обвинил молодую возлюбленную Виталину Цимбалюк-Романовскую в мошенничестве и попытке обобрать его до копейки. Слишком много было совпадений в этих случаях. К примеру, Петросян, так же как Армен Борисович, назначил молодую «любовницу» руководить своим театром. Однако поводов для опасения, вероятнее всего, быть у поклонников мэтра не должно, ведь подобная история с ним происходит уже не впервые. Вполне возможно, что любую предприимчивую любовницу опытный Евгений Ваганович «пережуёт и выплюнет».

Так, мало кто помнит, но десять лет назад с Петросяном также имел место быть громкий скандал, который «попахивал» разводом с Еленой Степаненко. Тогда Евгения Вагановича также подозревали в любовной связи с молодой помощницей Татьяной. Но не Брухуновой, а Подольской. 26-летнюю ассистентку Петросян тоже назначал руководительницей театра миниатюр, а сама она публично признавалась шефу в любви.

В целом история была похожа как две капли воды на нынешнее положение артиста, но за одним лишь исключением – тогда Петросяну удалось избежать развода со Степаненко и громкого передела имущества. Однако это говорит о том, что Евгений Ваганович Петросян не так прост, как кому-то может показаться, и в любой момент может избавиться от Брухуновой, как сделал с бывшей любовницей. Как известно, Татьяна Подольская уже давно пропала из виду. Та же участь может ждать и нынешнюю пассию Петросяна.