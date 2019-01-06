«Макаронный животик!»: Волочкова снова опозорилась дряблым телом - фанаты

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Анастасия Волочкова продолжает пугать Мальдивы «бревноподобной талией», говорят фанаты.

Популярная балерина Анастасия Волочкова на Мальдивах продолжает делиться с поклонниками фотографиями Индийского океана и своей фигуры в мини-бикини. Однако поклонники в комментариях заявили, что устали от однообразных фото и поз знаменитости, к тому же Волочкову хейтеры снова стали упрекать в лишнем весе и крупных боках.

«Макаронный животик!», - заявили фанаты в Instagram. Также интернет-пользователи посчитали, что своими откровенными купальниками, которые буквально «врезаются в бока», Анастасия только позорит себя и публично демонстрирует все недостатки своей фигуры.