«Руки из попы»: Тодоренко может стать разведенкой из-за беспорядка в доме Топалова

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Невкусная и вредная еда и бардак в квартире могут скоро надоесть молодому мужу Регины, и тогда Влад может подать на развод.

Регина Тодоренко и Влад Топалов недавно стали родителями и теперь реже общаются с поклонниками в Сети, но не перестают публиковать «сториз». Пара очень часто делится планами и достижениями, также интересно, что ребенка еще стараются не демонстрировать. Однако в обновлениях Instagram Регина продемонстрировала привычное для молодой пары утро.

На снимках и коротких видео Тодоренко показала, что едят знаменитости.

Четыре жареных яйца, черный хлеб, сосиски и каша, похожая на перловую, очень интересно смотрятся на столе Топалова и Тодоренко. Также есть и другой снимок еды – зеленый салат из овощей и оливок, с бутербродом из черного хлеба и возможно сырной намазкой и кашей. Кто что ел, в принципе понятно. Вероятно Регина завтракала вторым блюдом. Однако, если это так, то она скорее всего не кормит ребенка грудью.

Новорожденные малыши очень плохо переносят введения новой еды в рацион мамы и употребление солений, как оливки могут пагубно сказаться на самочувствии грудничка – могут появиться лишние газы в животике, что в итоге спровоцирует ночные истерики и плач. Может быть, Регина и кормит первенца, поскольку у некоторых детей есть особенности, когда еда мамы не влияет на малыша. В любом случае остается вопрос о питании не только грудничка, но и Влада. Топалов может кушать невкусную и неполезную еду из-за неумения жены Регины готовить и беспокоиться о супруге. Юзеры характеризуют такое отношение простыми словами: «руки из попы». Тодоренко показала завтрак пары, и по всей видимости особого внимания меню семьи никто не уделяет. Более того, на видео Регина еще показала и неубранную квартиру, разобранные чемоданы с вещами.

Может быть пара собирается на курорт, но пока держит интригу, или же в доме Топалова нет шкафа, можно только гадать.

Таким образом, Тодоренко может стать разведенкой из-за беспорядка в доме Топалова. Не каждый мужчина станет мириться с отсутствием вкусной еды, чистой одежды и порядка – большинство стараются это получать дома или же ищут выход из ситуации, нанимая прислугу или же подыскивая любовницу.