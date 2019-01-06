Шепелев мог «зажать» денег для отдыха на Мальдивах с Тулуповой, прикрываясь сыном Фриске

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«Платон не вынесет жары», «сын любит горы» – возможные аргументы, которые могли рассорить пару на период рождественских каникул.

Длительное время общественность сильно сочувствовала потерявшему гражданскую жену Жанну Фриске Дмитрию Шепелеву. Телеведущему Первого канала судьба подарила общего с певицей ребенка, который по сей день является для него смыслом жизни. Маленький Платон дает Дмитрию жизненную энергию и развлекает отца во времена трудных минут, которые несомненно есть у мужчины, воспитывающего ребенка в одиночку. Дмитрий Шепелев, несмотря на то, что Жанны нет уже не один год, не спешит приводит в дом к сыну новую женщину.

Более того, его потенциальной невестой даже называли дизайнера Екатерину Тулупову, которая появлялась в общественных местах с Платоном и Шепелевым. Может быть, Дмитрий не спешит сходиться с женщиной и принимать ее дочь из-за желания оставаться богатым и желанным холостяком. Для этого Дмитрий, возможно, прикрываясь сыном Фриске, даже отказывает готовой к замужеству Тулуповой в пышной свадьбе и отдаляется от нее. Даже рождественские каникулы пара решила провести отдельно, если все догадки правдивы и Дмитрий состоит в отношениях с Екатериной.

«Мои сладкие каникулы. Мордор, январь 2019», - написал Шепелев, а у Тулуповой – «Когда хотел в лето, на Мальдивы, а оказался зимой на о. Гарда».

Возможно, телеведущий мог «зажать» денег для отдыха на Мальдивах с Тулуповой. Есть подозрение, что именно Дмитрий владеет богатством Жанны Фриске, которое резко исчезло после ее смерти, но это все же больше догадки. Может быть, Дмитрий трудно работал, не всегда видел сына и не готов тратить последние кровные на поездку для Екатерины на Мальдивы. Также возможен вариант, что телеведущий, прикрываясь сыном Фриске, специально может отдаляться от Екатерины, после того как убедился, что не готов менять себя или же свои привычки.

Платон не вынесет жары», «сын любит горы» – вот возможные аргументы, которые могли развести по разным местам отдыха Екатерину и Дмитрия.

Таким образом, Шепелев мог «зажать» денег для отдыха на Мальдивах с Тулуповой, прикрываясь сыном Фриске.