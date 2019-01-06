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Герцогиня Сассекская не получила такого разрешения, и вполне вероятно, что супруги не намерены претендовать на него.

Уже этой весной Меган Маркл и принц Гарри станут родителями. Общественность с нетерпением ждет рождения малыша самой популярной пары Великобритании, из-за чего беременность герцогини Сассекской опутана многими слухами и предположениями. Недавно стало известно, что первенец Меган Маркл и принца Гарри не получит титул «Его Королевское Высочество» от рождения, так как у четы нет разрешения на использование такого обращения. Еще Георг V постановил, что только один ребенок может претендовать на такое высокое звание сразу после рождения – старший наследник старшего сына принца Уэльского, остальные должны будут заслужить такую честь.

Однако Меган и Гарри пока не получали такого разрешения, и вполне вероятно, что не будут получать. Дело в том, что еще в 2017 году Гарри отметил, что хочет жить нормальной жизнью и подарить такую возможность своим детям. Не исключено, что принц Чарльз не захочет увеличивать численность королевских особ, и не намерен давать такое разрешение. Ранее стало известно, что Меган Маркл намерена рожать в госпитале Фримли-Парк в графстве Суррей.