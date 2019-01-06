Не спасся как Кобзон: Крис Кельми не смог обмануть смерть дважды

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Микроинсульт в Таиланде был предупреждением для певца, который не смог понять намек судьбы.

Творчество Анатолия Калинкина, более известного как Криса Кельми, стало настоящим прорывом для поклонников в 90-х годах. Артист выступал бок-о-бок с известными исполнителями, и даже раз стал героем скандала с разделом прав на песню с Аллой Борисовной Пугачевой.

Крис Кельми с самого детства пытался быть востребованным и не старался идти по головам ради достижения мечты стать знаменитым. С первого класса общеобразовательной школы ему удавалось всегда достигать намеченных планов, и благодаря закалке и жизненным принципам Кельми стал яркой и неординарной личностью. С детства Кельми приходилось быть сильным и всегда поддерживать семью, которую оставил его родной отец ради другой женщины, с которой родил ребенка. Кстати, этот брат Евгений стал администратором музыканта.

Образование Кельми получил хорошее и даже высшее, что впоследствии дало ему много перспектив и возможностей. Педагогом Кельми был Игорь Бриль, а однокурсником оказался также знаменитый музыкант Владимир Кузьмин. Крис Кельми не стал более популярным после выхода своего хита «Замыкая круг». После быстрого успеха и взлета группа музыканта, да и он сам погрузился в некоторое отчаяние и был подвержен депрессивному настроению. В итоге частые запои, и алкоголь смогли помочь забыться недавно успешному артисту. По совету Даны Борисовой и друга Евгения Осина Кельми отправился на лечение в Таиланд, но его попытка победить зависимость едва не завершилась смертью.

Через 72 дня со старта лечения у тайских «медиков» у Кельми случился микроинсульт, который едва не убил певца. Но позже оказалось, что это было очень реальное предупреждение о возможном печальном исходе. Может быть организм Кельми не выдержал инновационных технологий врачей Таиланда, или же тело не смогло отказаться от алкоголя, теперь уже не важно – артиста больше нет. Кельми не спасся, как Кобзон в свое время, и может быть стал жертвой собственной неосторожности или же невнимательности к своему организму. Крис не смог обмануть смерть дважды и утром 1 января его сердце остановилось.