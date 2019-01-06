В Сети выбрали имя для четвертого ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста

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Поклонники назвали самые вероятные имена для будущего сына знаменитостей.

В среду, 2 января, Ким Кардашьян и Канье Уэста к радости поклонников огласили, что совсем скоро у них родится четвертой ребенок, которого согласилась выносить суррогатная мать. Пользователи Сети были очень рады новости о пополнении в знаменитой семье, а потому сразу же стали выбирать имя для будущего сына пары. На первом месте в рейтинге поклонников стоит имя MJ, именно так зовут бабушку Ким и покойного короля поп-музыки Майкла Джексона.

На втором месте следует имя Стар, что в переводе с английского означает «звезда». Также фанаты говорят, что второго сына Ким может назвать Ноэлем, поскольку это её второе имя при рождении. И последний вариант - это Принс, так как семейство Кардашьян-Уэст очень любят членов королевской семьи.