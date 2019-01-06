Юморист «Кривого зеркала» Святослав Ещенко сожалеет о разводе

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Разрыв с идеальной супругой, матерью его ребенка артист считает непростительной ошибкой.

В студии телепередачи «Привет, Андрей», посвященной дню рождения Клары Новиковой, популярный российский юморист Святослав Ещенко рассказал о своем счастливом браке, и признался, что сожалеет о разводе. Звезда «Кривого зеркала» рассказал, что именно Клара Новикова познакомила его с «бывшей будущей женой» Ириной, потрясающей женщиной, которая всегда принимала его со всеми недостатками, за что навсегда останется идеалом артиста. Он отметил, что не рад их разрыву, и очень горько, что Ирина теперь является его бывшей.

По словам Ещенко, только благодаря Ирине он стал успешным юмористом, многочисленные пародии которого уже давно полюбились зрителям. Как оказалось, в далекие 90-е начинающий администратор Ирина познакомила никому не известного Святослава с Кларой Новиковой, которая помогла его карьере, и даже дала хорошую идею для номера, которая сделала его знаменитым.

Вскоре в студии появилась Ирина Ещенко. Клара Новикова отметила, что развод пошел ей на пользу, ведь выглядит она значительно лучше, и несмотря на тяжелый разрыв, им придется дружить ради общего сына Нарада.

Напомним, прошлым летом стало известно о разводе Святослава Ещенко с женой Ириной после 20 лет брака. Причиной разрыва, по словам Ирины, стали постоянный измены Святослава – однажды она застукала его в загородном доме с пятью женщинами. Юморист отрицает свою вину, настаивая на том, что разошлись они из-за разногласий.