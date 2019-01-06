«Вмазанная»: Алеся Кафельникова напугала фанатов наркотическим угаром

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Спустя полгода после слухов о наркотиках и психлечебнице дочь Евгения Кафельникова вновь заподозрили в употреблении сильнодействующих веществ.

Евгений Кафельников в конце 90-х – начале 00-х прославился как самый титулованный российский теннисист, первый россиянин победитель турнира Большого шлема, в прошлом первая ракетка мира. Прославленный спортсмен заслужил почивать на лаврах и довольствоваться плодами своей мощной карьеры, однако проблемы в семье не позволяют спокойно насладиться Кафельникову пенсией. В частности, Евгению приходится периодически вытаскивать из передряг свою молодую дочь Алесю, которая прослыла скандалисткой и наркоманкой.









В частности, 20-летняя девушка, сумевшая выйти из тени отца благодаря успехам в модельном бизнесе, однажды призналась в интервью, что сильно переживала расставание с известным рэпером Pharaoh. Из-за трагедии в личной жизни Алеся Кафельникова впала в депрессию и увлеклась наркотиками. Позже появились слухи, что из-за передозировки сильнодействующих веществ модель попала в реанимацию.

Через какое-то время у поклонников Алеси появилась надежда, что она избавилась от пагубного влечения. И вот спустя полгода Кафельникова вновь дала повод для разговоров о своей наркозависимости. В своём Instagram дочь Евгения Кафельникова опубликовала неоднозначный ролик. Вероятно кадры были сделаны на одной из вечеринок, поскольку вокруг заметно скопление людей, слышна музыка. Алеся «танцует» под энергичный «рейв» на коленях у неизвестного молодого человека.

При этом выражение лица и в целом поведение Кафельниковой показалось подозрительным её фолловерам. «Вмазанная» модель напугала поклонников наркотическим угаром. Пользователи призывают Алесю одуматься и заняться лечением от зависимости. «Мажет мажет», «Забавная упорка», «Позор», «Алеся, перестань вмазываться, ты офигенная и без наркотиков, ты пошла не по тому пути», «Ты сильная, Постарайся вернуться. зачем эти нарковидео, жалко девочку», - пишут в сети.