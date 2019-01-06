СМИ: Анджелина Джоли и Леди Гага поссорились из-за роли Клеопатры

Сегодня, 08:15

Сразу две знаменитости выразили своё желание играть царицу Клеопатру в новом фильме.

По информации американских СМИ, Анджелина Джоли уже много лет ведет переговоры, чтобы сыграть роль культовой египетской королевы Клеопатры. Однако теперь у голливудской актрисы появилась влиятельная соперница в лице певицы Леди Гаги, которая также намеренна бороться за эту роль. Сообщается, что после фильма «Звезда родилась» певица почувствовала в себе артистический талант и теперь хочет быть Клеопатрой.

Сообщается, что из-за данной роли Анджелина Джоли и Леди Гага сильно поссорились и теперь не общаются друг и с другом. Однако только режиссеру будущей картины Дени Вильневу предстоит решить, кто же будет играть легендарную царицу в его фильме.