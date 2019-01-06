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В романтической связи с еще малоизвестной Ритой подозревают Илью Прусикина, ведь певица адресовала извинительную публикацию некому «Илюхе», но Ирина Смелая, его нынешняя супруга может не оценить доброго намерения Дакоты.

В своем аккаунте в Instagram Рита Дакота опубликовала очередное «письмо» для своих поклонников, в котором рассказала о тяжести отказа от осуждения других людей. Она сообщила, что ей было очень сложно не обращать внимание на то, что бывший муж поехал на «их остров» на Бали с новой пассией.

«Когда я глотала слезы от обиды на своего бывшего мужа за то, что он полетел на Бали в наши с ним места со своей новой девушкой, поселился в районе, где мы всегда живем, зная, как важно для меня восстановиться после такого жёсткого разрыва на острове, который я нахожу единственным местом силы на этой земле, я совершенно забыла о том, что 4 года назад сама полетела с ним на Бали в места, которые показал мне когда-то Илюха, водила в те же храмы, источники, рестораны.. И о том, как, вероятно, больно было Илье, когда он встретил нас всей «новой семьёй» в убудском кафе, в которое год назад привёл меня в попытках сохранить наши отношения. Первое, что я сделала - написала ему искреннее доброе сообщение, что сожалею о том, что так поступала, и только сейчас осознала, как такое безразличие к чувствам некогда близкого человека может ранить его», - написала певица.

Подобное сообщение оценили многие из подписчиков и заявили, что девушка очень мудрая. Однако, жена экс-парня Дакоты может не оценить добрый посыл певицы, ведь под именем «Илюха» может скрываться артист Илья Прусикин, который в прошлом был активным пользователем на странице Риты, а сейчас они даже не подписаны друг на друга, что вызывает вопросы.

Таким образом, Рита могла попросить прощения за содеянное перед Прусикиным, но его нынешняя супруга Ирина Смелая может не понять такого великодушия и еще больше оскорбиться за мужа, которого та когда-то, возможно, обидела.