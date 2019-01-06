Ольга Орлова может скрывать возлюбленного от поклонников

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Ольга Орлова может опасаться, что ее личное счастье могут сглазить, как Фриске, которая не стесняясь демонстрировала свои отношения на всю страну. Такого мнения придерживаются поклонники, увидевшие в записях телеведущей намек на то, что она не одна.

Недавно Ольга Орлова натолкнула фанатов на мысль, что она может скрывать возлюбленного от поклонников. Телеведущая добавила видео с участием собак, а одна из подписчиц спросила, почему она делится подобными видео с домашними питомцами, а не с возлюбленным. На этот комментарий подруга Жанны Фриске ответила встречным вопросом, и уточнила, хочет ли комментаторша увидеть подобное с ее мужем или другом. Такой вопрос показался многим несколько странным, а для некоторых он был расценен как намек.

Многие считают, что Орлова попросту боится печальной судьбы Фриске, поскольку ее, как счастливую женщину, могли сглазить - зависть, по мнению юзеров, может очень сильно влиять на судьбу человека, и даже привести к ее смерти. Именно поэтому Ольга Орлова может не выставлять напоказ личную жизнь, несмотря на то, что ее считают несчастной, одинокой женщиной за 40 - горький опыт Жанны Фриске, которой завидовало пол страны из-за отношений с Дмитрием Шепелевым, мог научить бывшую певицу быть предельно осторожной с тем, что она говорит.

Поклонники желают Ольге Орловой обрести свое счастье и не обращать внимания на осуждения со стороны. Поэтому убеждены, что телеведущая заслужила право самой решать, должна ли знать общественность о том, с кем она связала свою судьбу.