Вчера, 23:36

Муж Венум Руслан мог стать желанным для Крида из-за схожего с репером типажа и внешности, но теперь секрет об ориентации может стать общественным достоянием.

Отношения Дарьи Клюкиной и Егора Крида волновали поклонников этой почти идеальной пары не долго. Из-за нескольких причин и особых обстоятельств им пришлось расстаться после красивого финала и слез Крида на последней церемонии роз. К чему был постановочный спектакль, если пары нет, очень долго спрашивали телезрители, но в итоге перестали женить Дарью и Егора. Ситуация в Абу-Даби вроде бы расставила все на места и оказалось, что Алена Венум «утешает» утомленного работой Крида.

Такие заголовки не переставали будоражить общественность, а критика в адрес Егора больше скопилась после его решения не выйти на сцену фестиваля Russian Music Festival. Однако, пока все говорят об измене Клюкиной с Венум кажется странным поведение самого Крида. Возможно, он мог использовать Клюкину и Венум для скрытия гей-наклонностей о которых много пишут поклонники, хейтеры и СМИ.

Есть предположение, что Крид мог воспользоваться девушками, чтобы получить истинную любовь. Может быть егго идеалом стала не Алена Венум, а ее муж – Руслан Кузнецов, который очень сильно похож на Егора Крида.

Общий типаж, схожая внешность могли надоумить кого-угодно на возможный интерес Егора к своему «двойнику». Руслан часто показывается в фотосессиях с Аленой Венум с которой состоит в официальных отношениях. Может быть, Крид хотел заполучить в Абу-Даби не Клюкину, и не Венум, а именно Руслана.

Эти догадки также появились и в Сети.

Таким образом, есть предположение, что Крид мог использовать Клюкину и Венум для скрытия гей-наклонностей чтобы ближе подобраться к мужу Алены, очень типажного парня Руслана.