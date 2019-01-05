Бузова активно намекает на желание сойтись с Батрутдиновым

Вчера, 23:22

Ольга публикует все больше романтичных намеков в своих социальных сетях, что наталкивает на мысли о ее будущем романе с Тимуром, считают фанаты. Несмотря на то, что прошло уже много времени, по мнению поклонников, их чувства не остыли и отношения будут восстановлены.

В феврале 2018 года появились свидетельства того, что Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов в какой-то степени стали близки. Их отношения обсуждали абсолютно все поклонники, а подписчиков у Тимура стало на целый миллион больше в связи с этими событиями. Фанаты горели желанием, чтобы одинокая Бузова, наконец, нашла свою любовь. Отдых в Таиланде, совместные походы куда-либо и фотографии в соцсетях все больше подогревали интерес общественности к их паре. Однако, все оборвалось, когда Тимур решил поучаствовать в шоу «Холостяк», а Ольга запустила собственный проект «Замуж за Бузову». Приверженцы их союза все еще оставались, но их становилось все меньше.

Теперь же произошло возобновление слухов, так как буквально на днях звезды «случайно» встретились на выходе из кинотеатра, а также на одном из видео Ольга поцеловала Тимура. Такие шаги натолкнули фанатов на новые мысли об их союзе и они завалили комментариями соцсети знаменитостей. «Масла в огонь» подливают публикации Бузовой, в которых она, по мнению фанатов, активно намекает на желание сойтись с Батрутдиновым и говорит о том, что у нее якобы есть молодой человек, который не решается на дальнейшие шаги. По всей видимости, эта робкость растянула всю историю на год и потому сейчас пользователи также активно публикуют комментарии с пометкой Батрутдинова, чтобы тот непременно обратил внимание на публикации Ольги.

Таким образом, обещание Тимура жениться на телеведущей может исполниться в 2019 году и Бузова родит долгожданную дочь, ведь она мечтает о ней так давно, а самому Батрутдинову уже 40 лет, хотя, по его словам, он обещал себе жениться в 27, а завести сына уже в 28 лет, но судьба распорядилась по-иному и, возможно, «подарком судьбы» для него станет именно Ольга.