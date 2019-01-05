«Покайся, грешница»: Басков мог указать на обиду за измену Лопыревой в флешмобе от РПЦ

Вчера, 23:14

Николай Басков перестал скрывать свое недовольство относительно беременности бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой, поэтому тонко намекнул о своих задетых чувствах в новом посте - полагают пользователи сети.

Недавно Николай Басков выложил на свою страницу в соцсети видео, на котором призывает сеть присоединиться к флешмобу от РПЦ, а именно записать на видео одну из молитв и передать эстафету другому. Певец предпочел, чтобы его начинания продолжили Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Максим Галкин и Виктория Лопырева - последний аккаунт заинтересовал пользователей больше всего, с учетом того, что пара уже не вместе.

«Покайся, грешница - это ты хотел намекнуть, Коля, своей бывшей пассии? К примеру, я с трудом понимаю, почему именно такой выбор был сделан... Обиделся за измену и ее беременность?» - пишет пользователь сети.

Басков действительно мог указать на обиду за измену Лопыревой в флешмобе от РПЦ, в случае, если такое было в их жизни. С учетом того, что модель не ходит в церковь так часто, как Басков, и в комментариях пользователям он указал на то, что Иисус был послан на Землю спасать грешников, а не праведников, то вполне вероятно, что Лопыреву певец считает в чем-то виноватой, за что ей необходимо попросить прощения у Всевышнего. Поскольку недавно в сети ходили слухи о том, что Виктория Лопырева беременна от другого, то есть вероятность того, что Баскова задел поступок экс-возлюбленной.

Возможно, флешмобом Николай Басков попросту попытался освежить неокрепшие умы молодежи и привить им любовь к Всевышнему, поэтому в первую очередь мог начать с близкого окружения. Но поскольку мнения пользователей разделились, то поклонникам Баскова остается только гадать о настоящих причинах.