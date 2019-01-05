«Детей поделили»: Галкин мог уйти от Пугачевой, забрав у нее Гарри

Вчера, 22:25

В социальных сетях шоумена публикуются лишь Stories с сыном, а вот дочь и супруга остаются без внимания. Поклонники боятся, что звездная пара рассталась и решила поделить детей по половому признаку, чтобы сын остался с отцом, а дочь с матерью. Сама Примадонна хранит в соцсетях молчание.

Многие поклонники заметили, что в Instagram-аккаунте Максима Галкина последние два дня публикуются Stories, которые очень похожи друг на друга. На обоих они с сыном Гарри играют в конструктор Lego, плюс на сегодняшней публикации под столом стоит «вчерашняя» собранная игрушка, что, понятное дело настораживает. Плюс ко всему вниманием в данном случае обделены Алла Пугачева и их совместная дочь Лиза Галкина. Некоторые поклонники испугались и предположили, что на самом деле Максим мог уйти от Пугачевой, забрав у нее Гарри.

Такой исход предрекали многие. История с предполагаемой любовницей Максима Юлией Барановской потрясла СМИ и интернет на многие месяцы. Догадки бесконечно строились, а сама пара никак не комментировала происходящее, а однажды Галкин весьма агрессивно отреагировал на вопрос по этому поводу и заявил, что их семья не хочет, чтобы эта тема обсуждалась. К тому же, недавно здоровье Примадонны пошатнулось и новые стрессы ей были бы ни к чему. Причиной расставания в действительности могла стать любовница, но наверняка сказать сложно пока не будет официального заявления о чем-либо.

Таким образом, фанаты предположили, что супруги поделили детей по половому признаку, чтобы они воспитывались с родителями, с которыми могли бы найти общий язык и пройти психологическую идентификацию, и решили расстаться, чтобы прекратить возможные слухи и домыслы, которые могут травмировать здоровье Пугачевой. Как бы то ни было, личная жизнь звезд всегда обсуждаема, но пока Алла и Максим не дадут каких-то комментариев на этот счет поклонники не успокоятся.