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Вслед за Осиным и Кельми телеведущую «похоронили» из-за алкоголизма.

Накануне в соцсети появилась информация о смерти известной телеведущей и подруги Андрея Малахова Даны Борисовой. По некоторым источникам вслед за Евгением Осиным и Крисом Кельми сердце Даны не выдержало и она ушла навсегда.

По другим данным, причиной смерти стала сильная передозировки алкоголем и наркотиками. Примечательно, что друзья и родственники «звезды» российского шоу-бизнеса до сих пор не прокомментировали, может быть очередной попыткой недоброжелателей очернить имя и честь телеведущей. Поклонники в ожидании дополнительной информации и очень напуганы чередой событий в жизни клиенткой тайских экспертов по избавлению от зависимости. Только на слуху смерть Евгения Осина, который спел культовый хит «Плачет девушка в автомате», а теперь умер еще и Крис Кельми, знаменит песней «Ночное рандеву». Именно эту песню артист долго и со скандалом делил с Аллой Борисовной Пугачёвой, которая теперь уже вряд ли принесет радость исполнения Примадонне, после смерти Кельми.

В Сети появилась новость о смерти Даны Борисовой, возможно не случайно. Евгений Осин и Крис Кельми, как и Дана были клиентами одной и той же клиники для людей с проблемами злоупотребления алкоголем и наркотиками.

Было это случайность, или же медики использовали запрещенные методы лечения точно неизвестно.

Дана Борисова также находится в опасности, если имеет место быть неправильное лечение. Андрей Малахов говорил, что Дана успешно проходит курс в одной из эфиров программы «Прямой эфир». Приглашенной звездой тогда был Сергей Челобанов, который кстати также отправился к тайским целителям. Теперь стоит возможно и экс-фавориту Пугачевой быть более осторожным в Таиланде и активно присматриваться к назначениям медиков. С другой стороны, например цирроз печени и проблемы с почками не могут появиться за месяц лечения в клинике. Может быть, смерть Кельми и Осина стала действительно последствием злоупотребления алкоголя в больших количествах.

Таким образом, Сергей Челобанов и Дана Борисова могут быть в реальной опасности и сообщения об их смерти в следующий раз могут быть очень горькой правдой.