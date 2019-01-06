Киркорова заподозрили в копировании образа Пугачевой

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Филипп Киркоров ввел в гардероб наряд, напоминающий фирменный балахон Примадонны, что натолкнуло фанатов на мысль о плагиате.

Недавно Филипп Киркоров выступил на фестивале в Абу-Даби, где сменил на сцене не один наряд. Во время исполнения лирической песни украинской певицы Ирины Билык Киркоров облачился в наряд, который отдаленно напоминал балахон его бывшей супруги, Аллы Пугачевой. Из-за этого поп-короля заподозрили в копировании образа Примадонны.

«Ни ума, ни фантазии, сплагиатил Пугачеву или она тебе его подарила, Филя? Он у вас по наследству передается?» - пишет пользователь сети.

На видео в сторис в соцсети не все сразу смогли узнать в поющем мужчине Киркорова из-за странной формы одежды, но все же одна деталь выдавала певца - усыпанный камнями наряд, без которых Филипп Бедросович не мыслит жизни. Юзеры убеждены, что артист перегнул палку, позаимствовав образ экс-супруги, благодаря которому она в свое время стала знаменитой, но не так давно от него избавилась.

К слову, юзеры заметили и некую хронологию перехода нарядов между знаменитостями: к примеру, Ани Лорак начали часто критиковать за «киркоровщину» из-за обилия блесток и перьев, а Киркорову указывают на заимствование балахонов у Пугачевой. Пользователи в шутку предположили, что через десяток лет наряды Пугачевой могут быть уже на Ани Лорак, которая является фавориткой поп-короля.