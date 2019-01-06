«Сын дороже»: Шепелев мог расстаться с Тулуповой из-за неприязни к ней Платона

Сегодня, 08:20

Новогодние каникулы Дмитрий и Екатерина проводят отдельно, он в Швеции, а она в Италии, что наталкивает на мысли о том, что, возможно, пара могла расстаться из-за неприязни маленького Платона к девушке, ведь даже собаку в семью он принял не сразу, чего уж и говорить о мачехе.

Подозрения в отношениях между Дмитрием Шепелевым и Екатериной Тулуповой закрались уже достаточно давно. Они вместе ходили на выставки, светские вечера и отдыхали с детьми, чем очень радовали своих поклонников, так как в особенности фанаты Шепелева надеялись на его будущее счастье. Пара вроде как съехалась и жила спокойно до недавнего времени. Оказалось, что новогодние каникулы пара проводит отдельно, о чем свидетельствуют их социальные сети, ведь геоданные о местоположении у Дмитрия в Швеции, а у Екатерины вообще в Италии.

Подобный расклад вряд ли удовлетворит поклонников, к тому же, сына возле Шепелева также не видно. Сама Екатерина никак не комментирует ситуацию, но с 11 декабря Дмитрий не ставит ей «лайки», хотя раньше они присутствовали на каждой фотографии. Возможно, Шепелев мог расстаться с Тулуповой из-за неприязни к ней Платона, ведь мальчик с трудом принял в семью собаку, что удивило его отца, что уж и говорит о «новой маме», особенно если взять во внимание, что Платон может до сих пор ждать маму домой, ведь, возможно, он даже не подозревает о ее смерти, так как Шепелев мог побояться рассказать ему о случившемся.

Таким образом, сын мог оказаться дороже для Дмитрия, особенно учитывая ожесточенную борьбу за него с родственниками Жанны Фриске, потому пара могла принять решение расстаться, чтобы не травмировать психику ребенка, ведь Платону и так приходится несладко без собственной любимой мамы.