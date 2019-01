«Ты следующая»: Смерть Криса Кельми могла вернуть Дану Борисову к наркотикам

View this post on Instagram

🙏😿♥️Ровно год назад я отправляла это видео @nikita_lushnikov 😘 из #самуи #реабилитация .Вместе с #евгенийосин и #крискельми мы заканчивали реабилитацию и возвращались в Москву .Кто бы мог подумать,что уже через год из нашей троицы в живых останусь только я😢Возвращаюсь из #израиль🇮🇱 и сразу на любимый #прямойэфир #россия🇷🇺1 к @malakhov007 😇Скорблю и помню и #криса и женечку #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 #довстречивэфире