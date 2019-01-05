«Ты следующая»: Смерть Криса Кельми могла вернуть Дану Борисову к наркотикам

Дана Борисова сильно переживает смерть музыканта.
Телеведущая за несколько месяцев до смерти Криса Кельми буквально предсказала его кончину, отметив, что «коллегу по цеху» она не видела давно, а новости о нём будто намеренно скрывают. Тогда оказалось, что музыкант переехал в загородный дом ради свежего воздуха и редко принимал в гости журналистов. Но ободряющие новости не стали радостными для самой Борисовой, которая пережевала из-за того, что Крис Кельми вернулся к употреблению алкоголя, поскольку это наложило отпечаток и на её воздержание.
Вероятно, таковой была тактика лечения в реабилитационной клинике на Самуи: Дане Борисовой посоветовали постоянно сравнивать себя с Крисом Кельми и Евгением Осиным, который умер в ноябре 2018 года, чтобы не чувствовать себя одинокой в этой борьбе. Три российские звезды проходили лечение за границей, но Осин сорвался ещё в клинике, а Кельми с трудом продержался до возращения в Москву. Сегодня Дана Борисова продолжает отождествлять себя с умершими друзьями, напоминая, в первую очередь, себе, что она единственная не сорвалась и не вернулась к наркотикам.
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🙏😿♥️Ровно год назад я отправляла это видео @nikita_lushnikov 😘 из #самуи #реабилитация .Вместе с #евгенийосин и #крискельми мы заканчивали реабилитацию и возвращались в Москву .Кто бы мог подумать,что уже через год из нашей троицы в живых останусь только я😢Возвращаюсь из #израиль🇮🇱 и сразу на любимый #прямойэфир #россия🇷🇺1 к @malakhov007 😇Скорблю и помню и #криса и женечку #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 #довстречивэфире
Но эксперты отмечают, что частое напоминание «Я ещё держусь» говорит о готовности зависимого человека вернуться к дурной привычке. Потеряв оба «спасательных круга», которые напоминали телеведущей о позитивном эффекте от реабилитации, Дана Борисова рискует стать следующей, кто «сорвётся». Это заметили и поклонники ведущей, подозревающие, что женщина вновь принимает наркотики.
Сейчас Дана Борисова находится в Израиле и готовится вернуться в Москву для записи эфира в память об умершем музыканте. Накануне Дана с дочерью посетили Иерусалим и Стену плача, которая произвела на телеведущую сильное впечатление. Поклонники женщины также вспомнили, что желание прикоснуться к святыням у некогда зависимых возникает в период «ломки». Они просят женщину найти в себе силы и не возвращаться к привычке.