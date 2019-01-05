«Заедает стресс»: Киркорова могут пугать мысли об окончившейся молодости и судьбе детей после его смерти

Сегодня, 22:23

Приближающийся 52-й день рождения Филиппа Киркорова мог вогнать певца в настоящую депрессию.

Недавно в сети обсуждали царский ужин Филиппа Киркорова - поп-король поедал стейк с золотом в Абу-Даби, который обошелся ему примерно в 25 тысяч рублей. Из комментариев о стоимости блюда можно выделить те, которые касаются непосредственно состояния души Киркорова. Некоторые полагают, что такими дорогими блюдами певец заедает стресс.

По мнению юзеров, Киркорова могут пугать мысли об окончившейся молодости и судьбе детей после его смерти. Часть пользователей убеждены, что для многих знаменитостей отечественного шоу-бизнеса 50-летие является завершающей частью жизни, а не как принято считать в европейских странах, расцветом сил. Это же могло коснуться и Киркорова, который, как бы не старался вливаться в молодежные движения, все равно на фоне юных людей выглядит пожилым и немодным.

Филипп Киркоров постоянно пытается привлечь к себе внимание скандальными хитами, но даже пошлость в клипах не всегда производят на публику должное внимание. Ранее певец мог завоевывать аудиторию голосом и прекрасной внешностью, но теперь, как полагают пользователи сети, ему приходится бороться за свое место под солнцем из-за внезапно выросшей конкуренции из начинающих артистов, которых слушают уже с большим удовольствием, чем Киркорова. Время поп-короля на сцене, как полагают юзеры, прошло.

Поскольку Филипп Киркоров может здраво оценить сложившуюся ситуацию, он мог впасть в депрессию из-за отсутствия былой славы и счастья в личной жизни. Может волновать артиста и то, сможет ли он дать все необходимое своим двум детям, которыми он обзавелся уже не в молодом возрасте - жизнь артиста, как и обычного человека, ограничена, поэтому, несмотря на богатства, ее продлить невозможно.