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Многомиллионные неустойки придётся выплатить реперу, чтобы удержаться на плаву из-за скандала, а может быть не стоило резко вести себя с Дарьей – вот это вопрос.

Расставание без объявления пары стало реальным для Егора Крида и Дарьи Клюкиной, которые так и не смогли стать одним целым. Казалось, что Дарья и Егор созданы друг для друга и очень круто смотрятся со стороны. Однако, очень скоро стало известно, что Крид и Клюкина не вместе. Был это пиар или же холодный и злой расчет кого-то из этой пары, точно неизвестно. В любом случае было очень интересно наблюдать за новостями в их жизни после завершения проекта «Холостяк-6». Возможно, у Егора Крида началась «черная полоса» и теперь артист вынужден будет решать очень много своих проблем.

Его заметили в Абу-Даби с блогером Аленой Венум, по слухам у пары был секс и возможно этот контакт не закончится на этом. Вместо участия в фестивале Russian Music Festival Егор проводил очень хорошо время с девушкой за счет организаторов мероприятия. Это еще не серьезно показалось обожателям артиста, но когда Крид не вышел на сцену в установленное и заранее оговоренное врем – тут забили тревогу абсолютно все.

Причиной стали именно Венум, или же ситуация была в иной причине, но Криду теперь грозят многомиллионные долги и выплаты из-за срыва концертной программы. «Обиженная» на холостяка Клюкина могла нанять Алену Венум для мести возлюбленному Егору Криду. Такое впечатление складывается не случайно.

«Почему бы не помочь Даше, которую так подставил с ее искренними чувствами», - могла подумать Алена и заставить Крида сыграть в очень нелегкую игру.

Может быть сексуальная и привлекательная Алена Венум привела Егора до уровня ожидания интима именно во время его запланированного выступления и после отказала звезде. Если это так, то Венум замечательно справилась с ролью, а вот Клюкина может теперь порадоваться ситуации с своим «возлюбленным», которого бросили, может быть как ее.

Таким образом, может за пиар, славу, вознаграждение или же диск с приколами над Кридом, снятые в Абу-Даби, могла заполучить Алена Венум. Женская солидарность или желание заработать все же могли заставить блогера помочь Дарьи Клюкиной.