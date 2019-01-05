Напророчила: Смерть Кельми могло вызвать пророчество Даны Борисовой – мнение

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Вокруг кончины этого музыканта уже складываются настоящие легенды. При этом до сих пор не известно ни от чего он умер, ни где пройдут похороны. Всё в тайне.

Есть мнение, что смерть Кельми напророчила Дана Борисова. Собственно, ничего нового, кто со зла чего не говорил.

Теперь факты. Она высказала свое пророчество после того как излечивалась с Крисом Кельми и Евгением Осиным от зависимости в одной и той же клинике Таиланда. Оба музыканта очень хотели от неё избавиться.

У Осина не получилось, а вот у Кельми шансы, судя по всему, были. Судите сами, после вскрытия медики сообщили, что он умер вовсе не от алкоголя, что могло быть вполне естественным, так как смерть наступила 1 января.

Но нет, не от него. Тогда, от чего?. Медики туманно сообщают о хронических болезнях Кельми. Ну и что? Они были уже множество лет. Что поменялось?

Видимо, с его точки зрения, очень многое. Сначала ушёл из жизни его последний друг, пусть и не по сложившейся судьбе. Сразу за этим пророчество Борисовой, что и он отправится вслед за ним.

Именно это и могло стать окончательным ударом по и так изношенному организму Кельми. Моральный фактор – страшный фактор. Сложно засыпать и просыпаться с этой мыслью. Вероятно, было резко увеличено и количество алкоголя.

Медики, действительно, не всегда могут понять, почему отказал организм, который, при всех проблемах мог бы ещё пожить.

Не факт, что смерть Кельми ускорило пророчество Борисовой, но жить ей с этим теперь будет, наверное, трудно.