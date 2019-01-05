Собчак может помогать Барановской из-за вражды с Алисой Аршавиной

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Разногласия могли начаться после ухода Алексея Казьмина, первого мужа Алисы Аршавиной к двоюродной сестре жены Виторгана.

Юлия Барановская осталась одна с тремя детьми и по всей видимости не чувствует себя брошенной первым мужем Андреем Аршавиным. После громкого расставания футболист быстро нашел замену матери своих детей. Находясь в официальном браке и ожидая появления третьего ребенка в телефонном режиме Андрей сказал Юлии новость о расставании.

Пока он был никому неизвестным футболистом, они жили хорошо и радовались всему, но переезд в Лондон и после разлука из-за очередного контракта сделали из пары – разведенных.

Также стало известно, что Юлия осталась с тремя детьми и сама уже полностью приложила усилия для их развития и становления. В то время Аршавин нашёл себе очередную супругу, которой стала Алиса Казьмина. Известная журналистка была в отношениях с Алексеем Казьминым, но после их расставания даже потребовал сделать ДНК-экспертизу с общими детьми. Ситуация очень странная была и непонятна многим людям, но все же урегулировалась и Аршавин стал воспитывать детей Алисы, забыв вероятно о своих троих наследниках, рожденных с Барановской.

Барановская все чаще появляется в компании Ксении Анатольевны, что не может не интересовать любителей сенсаций. Собчак может помогать Барановской из-за вражды к Алисе Аршавиной.

И Юлия и Ксения могут негативно относится к теперь уже почти бывшей жене Аршавина из-за ее выходок.

Также стоит вспомнить, что первый муж Алисы Алексей Казьмин, руководивший такими компаниями, как «Севтрансстрой», «Выборгская целлюлоза», «СИБУР-Портэнерго» и «Стройтрансгаз-М» вступил в отношения с двоюродной сестрой Собчак.

После этого Алиса Аршавина начала бросать упреки в адрес Ксении Анатольевны и приплетать ее к своим «проколам». Юзеры кстати тоже приметили, что Алисе все бумерангом возвращается.

Барановская смогла выстоять в этой тяжелой ситуации и продолжает радовать всех успехами на ТВ и талантами детей, чему наверное стоит поучиться Алисе. Таким образом, Ксения Собчак и Юлия Барановская могли подружиться на фоне общей неприязни к Алисе.