Шкулева может настаивать на лечении Малахова от последствий анаболиков ради второго ребенка

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Прием Андреем Малаховым анаболических средств мог отразиться на его фертильности - полагают поклонники телеведущего, считая, что он из-за состояния здоровья не может завести со своей супругой второго ребенка.

Пользователи сети начали замечать, что Андрей Малахов со своей супругой активно оздоравливаются, а телеведущий даже ужаснул фанатов фото с кислородной маской, что породило множество догадок о неудовлетворительном состоянии здоровья. Некоторые фанаты связали увлеченность собственным здоровьем Малахова с приемом анаболических стероидов, от которых шоумен едва не умер, и предположили, что именно это могло повлиять на возможность телеведущего иметь детей.

Известно, что у шоумена Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой уже есть ребенок, которому уже больше года. Поскольку телеведущий и его супруга очень хотели стать родителями, то фанаты предположили, что пара могла задуматься и о втором ребенке - благо, у супругов позволяют средства. Учитывая, что Малахов активно помогает храмам и считает себя духовным человеком, шоумен, по догадкам пользователей, мог просить у Всевышнего таким образом благодати в виде рождения второго ребенка и избавления от последствий анаболиков, которые могли негативно повлиять на его фертильную функцию.

Правда, часть юзеров убеждены - Шкулева, в отличие от супруга, не настолько верующая, поэтому может настаивать на лечении Малахова от последствий анаболиков ради второго ребенка. Телеведущий очень хорошо относится к супруге, поэтому вряд ли, согласно догадкам пользователей, стал бы отказывать ей в данной просьбе.