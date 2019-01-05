Адель готовится закончить концертную деятельность

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Британская певица, известная хитами «Hello», «Set fire to the rain», «Skyfall» и многими другими, может больше никогда не выйти на сцену.

Стало известно, что Адель не любит ездить в туры. Певица заявила об этом со сцены во время своего последнего концерта в Wembley Stadium. В программки были вложены письма, написанные рукой самой Адель, в которых она рассказала о своих успехах в турах, но отметила, что не любит поездки и хочет больше времени проводить дома. «Возможно, мы больше никогда не увидимся на концертах, кто знает», - сказала в тот день Адель, после чего взяла двухлетний перерыв.

Адель объяснила своё решение желанием стать хорошей женой и мамой. Уже вскоре после этого певица начала процесс закрытия своей компании Remedy Touring LLP, через которую и организовывала туры и на которую регистрировала миллионные доходы от концертов. Но закрытие компании, которое уже состоялось, говорит о том, что исполнительница готовится закончить и концертную деятельность в целом. Обращая внимание на «одомашненность» Адель, вероятно, за этим последует завершение её карьеры. Представители певицы пока не сделали официальное заявление о будущем Адель.